Gesto heroico: vizinhança apaga incêndio em Blumenau antes da chegada dos bombeiros Dois vizinhos usaram extintores e uma mangueira de jardim para conter as chamas em uma quitinete no bairro Garcia, na tarde desta segunda... ND Mais|Do R7 06/05/2025 - 10h06 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um incêndio em Blumenau foi contido pelo gesto heroico de dois vizinhos do bairro Garcia na tarde desta segunda-feira (5). Eles conseguiram apagar as chamas no piso inferior de uma quitinete, que pegou fogo por volta das 16h16, antes da chegada dos bombeiros.

Para saber mais sobre esse ato de bravura e os detalhes do incêndio, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Como vai funcionar a “autodeportação” do governo Trump

Entenda por que Portugal quer deportar 18 mil brasileiros e estrangeiros

Figueirense perde para o Caxias, é o lanterna da Série C e torcida protesta