Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Gigante catarinense: touro Hércules pesa 1.430 kg e faz história como mais pesado da Expointer

Da cabanha Talismã, de Içara, o Brahman Hércules derrubou a hegemonia da raça Limousin e foi campeão durante concurso realizado no...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O touro Hércules, de sete anos, criado pela Cabanha Talismã, de Içara, no Sul de Santa Catarina, é o animal mais pesado da 48ª Expointer, um feito histórico já que é o primeiro de raça zebuína a vencer o concurso no evento.

Para saber mais sobre essa conquista impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.