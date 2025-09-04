Gigante de energéticos anuncia expansão milionária em SC e mais de 200 vagas de emprego
Marca catarinense ultrapassa Red Bull em vendas no Brasil e se firma como a maior marca nacional; nova estrutura servirá como centro...
A empresa de energéticos catarinense, Baly Brasil, anunciou a expansão da companhia e 200 novas vagas de emprego ao comprar, em um leilão judicial, novas instalações. O prédio, adquirido na terça-feira (2), fica localizado no bairro São Cristóvão, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais
