Gigante de energéticos anuncia expansão milionária em SC e mais de 200 vagas de emprego Marca catarinense ultrapassa Red Bull em vendas no Brasil e se firma como a maior marca nacional; nova estrutura servirá como centro... ND Mais|Do R7 04/09/2025 - 04h17 (Atualizado em 04/09/2025 - 04h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A empresa de energéticos catarinense, Baly Brasil, anunciou a expansão da companhia e 200 novas vagas de emprego ao comprar, em um leilão judicial, novas instalações. O prédio, adquirido na terça-feira (2), fica localizado no bairro São Cristóvão, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa expansão e suas implicações para a economia local!

Leia Mais em ND Mais:

Mulher é encontrada morta com as ‘calças arriadas’ em SC

Maior cidade de região em SC elimina 500 quilos de cabos em apenas uma rua

Servidor e esposa são proibidos de se aproximar de universitária após denúncia de assédio em SC