Gigante de energéticos anuncia expansão milionária em SC e mais de 200 vagas de emprego

Marca catarinense ultrapassa Red Bull em vendas no Brasil e se firma como a maior marca nacional; nova estrutura servirá como centro...

ND Mais

ND Mais

ND Mais

A empresa de energéticos catarinense, Baly Brasil, anunciou a expansão da companhia e 200 novas vagas de emprego ao comprar, em um leilão judicial, novas instalações. O prédio, adquirido na terça-feira (2), fica localizado no bairro São Cristóvão, em Tubarão, no Sul de Santa Catarina.

