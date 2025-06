Gigante do aço retoma operação ferroviária entre SC e PR após 9 anos Rota conecta São Francisco do Sul a Araucária deve movimentar até 2 mil toneladas por mês até 2027 ND Mais|Do R7 01/06/2025 - 04h55 (Atualizado em 01/06/2025 - 04h55 ) twitter

A ArcelorMittal, maior produtora de aço do Brasil e líder no mercado global, retomou sua operação ferroviária a partir da unidade em São Francisco do Sul, no Norte catarinense, voltada ao atendimento dos setores automotivo e industrial. A última movimentação de cargas pelo modal havia ocorrido em 2015. Desde então, a empresa vinha trabalhando para viabilizar novamente o uso da ferrovia como alternativa logística.

