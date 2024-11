Gigante do atacarejo investe R$ 60 milhões em nova loja em Joinville Gigante do atacarejo investe R$ 60 milhões em nova loja em Joinville ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h49 ) twitter

Fort Atacadista em Joinville

Após inaugurar uma unidade no bairro Floresta, em Joinville, o Fort Atacadista, rede de atacarejo do Grupo Pereira, abrirá sua quinta loja no município nesta quarta-feira (20), às 8h. Localizada na rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova, a nova unidade marca mais um passo na expansão da rede, que alcança agora 61 lojas em todo o Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova inauguração!

