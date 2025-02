Gigante do setor de alimentação vai investir R$ 360 milhões em cidade de SC A multinacional Kellanova vai expandir parque industrial em São Lourenço do Oeste ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 19h26 (Atualizado em 30/01/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona de marcas famosas como Pringles e Sucrilhos, a gigante do ramo alimentício Kellanova anunciou o investimento de R$ 360 milhões até 2026 em sua fábrica em São Lourenço do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, que já é o maior parque industrial da empresa na América Latina e o terceiro maior do mundo.

Saiba mais sobre este investimento significativo e suas implicações para a economia local consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mauro de Nadal detalha valores que Alesc vai devolver ao governo e emendas regionais

Morador de SC tem coleção de pássaros apreendida por mantê-los em casa sem autorização

VÍDEO: Motoboy xinga e agride idoso com socos na cabeça em Itajaí e foge