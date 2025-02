Gigante do setor hoteleiro de Portugal está de olho em hotel histórico de SC O empresário do ramo hoteleiro Jorge Rebelo de Almeida vai conhecer o potencial do estado como destino turístico e os indicadores estratégico... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h46 ) twitter

Um dos maiores investidores do ramo hoteleiro no mundo estará em Santa Catarina nesta semana. O presidente e fundador da rede Vila Galé, com sede em Portugal, Jorge Rebelo de Almeida, fará uma visita estratégica ao estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os planos de investimento em Santa Catarina!

