Gigante europeu investe R$ 800 milhões em pequena cidade de SC Um dos maiores grupos do setor agroalimentar da Europa investirá R$ 800 milhões para instalar uma nova unidade em Videira; expectativa... ND Mais|Do R7 20/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 20/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Grupo Vall Companys, um dos maiores do setor agroalimentar da Europa, investirá R$ 800 milhões para instalar uma nova unidade em Videira, no Meio-Oeste de Santa Catarina, em parceria com a empresa Master Agro.

Saiba mais sobre esse investimento que promete transformar a economia local e gerar empregos consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista morre após acidente em Balneário Rincão

Nova ponte da Lagoa da Conceição terá trânsito liberado no mês que vem

Motociclista é prensada entre dois carros na chegada à Ilha, em Florianópolis