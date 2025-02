Gigante na fabricação de fixadores abre 70 vagas de emprego em Joinville e Araquari As oportunidades abrangem áreas fabris e administrativas da fabricante Ciser ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 19h47 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h47 ) twitter

A Ciser, maior fabricante de fixadores da América Latina, está com mais de 70 vagas abertas para as unidades de Joinville e Araquari, no Norte de Santa Catarina. As oportunidades abrangem áreas fabris e administrativas, com posições destinadas também a pessoas com deficiência (PcD).

Saiba mais sobre as oportunidades e como se candidatar consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

