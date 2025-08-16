Gigante varejista anuncia megaloja com cinema e gastronomia no Litoral Norte de SC
Diretor de expansão da rede, Nilton Hang, fez uma visita técnica em Penha.
A gigante varejista Havan planeja abrir uma megaloja com cinema e gastronomia em Penha, no Litoral Norte de SC. Nesta terça (12), o prefeito Luizinho Américo recebeu o diretor de expansão da rede, Nilton Hang.
