Gigante varejista anuncia megaloja com cinema e gastronomia no Litoral Norte de SC Diretor de expansão da rede, Nilton Hang, fez uma visita técnica em Penha. ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 23h37 )

Cláudio Costa

A gigante varejista Havan planeja abrir uma megaloja com cinema e gastronomia em Penha, no Litoral Norte de SC. Nesta terça (12), o prefeito Luizinho Américo recebeu o diretor de expansão da rede, Nilton Hang.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse grande investimento!

