Gigantes na lista: novo shopping a céu aberto no Norte de SC tem 80% das lojas ocupadas

Com inauguração prevista para outubro, o Multi Space Araquari já está 80% ocupado e atraiu grandes marcas. Primeiro shopping da cidade, o empreendimento da ABecker deve gerar 600 empregos diretos e impulsionar a economia do Norte de Santa Catarina. Localizado no bairro Itinga, o centro comercial terá mais de 100 operações, incluindo mercado, farmácia, cartório, banco, pet shop, gastronomia e espaço kids, além de estacionamento com 800 vagas e uma área bruta locável de 14 mil m².

