Giro Portal Menina: fundo artificial na Praia Central, em BC, e solução para esgoto em Camboriú O Portal Menina traz todos os detalhes sobre a criação de um fundo artificial para prática de surfe na Praia Central, em BC, e a definição... ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 21h45 ) twitter

O Portal Menina apresenta aos leitores do ND Mais informações sobre a audacioso projeto de criar um fundo artificial na Praia Central de Balneário Camboriú para prática do surf, a definição do terreno onde será construída a Estação de Tratamento de Esgoto em Camboriú e a retomada das aulas na creche Pequeno Mundo em BC.

Consulte no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre este projeto inovador! https://ndmais.com.br/infraestrutura/giro-portal-menina-fundo-artificial-na-praia-central-em-bc-e-solucao-para-esgoto-em-camboriu/

