Gol anuncia alteração de voos entre Florianópolis e Buenos Aires; veja o que muda A Gol ampliará a oferta de voos para Florianópolis, Recife, Salvador e São Paulo, além de realocar 60% das frequências vindas do Rio... ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 01h05 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h05 )

A Gol Linhas Aéreas anunciou uma reestruturação significativa de suas operações na Argentina a partir do segundo trimestre de 2025. A principal novidade será a transferência de voos: os que hoje partem de Brasília e Belo Horizonte e chegam ao Aeroporto Internacional de Ezeiza passarão a aterrissar no Aeroparque Jorge Newbery, aeroporto mais próximo do centro de Buenos Aires.

