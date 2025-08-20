Gol faz atacante do Figueirense dar a volta por cima após pênalti perdido e pressão da torcida
Atacante Felipe Augusto vai das vaias aos aplausos em uma semana repleta de mudanças no Figueirense
A luta do Figueirense na Série C do Brasileiro é contra o rebaixamento e essa batalha tem um componente que quase foi abatido, mas conseguiu se recuperar com uma ‘remontada’ como se tivesse sido resgatado pelo soldado Ryan. O atacante Felipe Augusto, que na segunda-feira passada perdeu um pênalti diante do Maringá, marcou o primeiro gol contra o São Bernardo e voltou a sorrir.
Para saber mais sobre a recuperação do atacante e a situação do Figueirense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
