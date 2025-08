GOL lança voos inéditos entre cidades de SC e São Paulo; veja datas e horários Santa Catarina terá 17% mais voos da companhia aérea GOL no segundo semestre com as novas rotas ND Mais|Do R7 02/08/2025 - 04h16 (Atualizado em 02/08/2025 - 04h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A companhia aérea GOL anunciou duas novas rotas em Santa Catarina a partir do segundo semestre: voos diretos que conectam o Oeste à capital catarinense, e a Serra à São Paulo. As operações começam em outubro e novembro, com passagens já disponíveis para venda.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre os novos voos!

Leia Mais em ND Mais:

Ponte de quase 250 metros vai integrar áreas ligadas por balsa há décadas em SC

Voo do Avaí tem problema e partida contra o Novorizontino corre risco de ser adiada; entenda

Após morte de cliente, boate Sex Night é demolida e atividades são encerradas em Florianópolis