Goleiro falha, Figueirense toma virada e entra no Z-4 da Série C Depois de sair na frente, Figueirense teve jogador expulso e levou a virada no segundo tempo do Retrô ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 10h40 (Atualizado em 27/04/2025 - 10h40 )

O Figueirense perdeu para o Retrô por 2 a 1, de virada, na noite deste sábado, e segue sem vencer na Série C 2025 após três rodadas. Além de mais uma derrota, a segunda consecutiva, o time caiu para a 17ª colocação e está dentro do Z-4 da competição momentaneamente.

