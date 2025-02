Goleiro titular do Figueirense fica de fora do clássico Goleiro titular do Figueirense em 2025, Fabrício está fora do clássico com o Avaí na tarde deste sábado ND Mais|Do R7 25/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 25/01/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O goleiro Fabrício, titular da meta do Figueirense no Campeonato Catarinense, está fora do clássico com o Avaí na tarde deste sábado (25), na Ressacada. A confirmação veio no anúncio da escalação.

Saiba mais sobre a situação do Figueirense e a escolha do novo goleiro titular consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Briga entre torcedores é flagrada perto da Ressacada antes de clássico em Florianópolis

FAB transportará deportados dos EUA para Belo Horizonte

Vazamento de amônia em empresa deixa funcionários hospitalizados em Grão-Pará