Golpe com ouro e câmbio no Centro de Florianópolis causa prejuízo de R$ 1,6 mi a investidores Empresa com escritório no Centro de Florianópolis prometia lucro de 20% sobre investimentos com ouro e câmbio ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 00h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h16 ) twitter

Uma empresa de investimentos com escritórios no Centro de Florianópolis foi alvo da Polícia Civil nesta quarta-feira (21), suspeita de aplicar golpes com ouro e câmbio. A polícia estima que o prejuízo aos investidores que confiaram na empresa ultrapassa R$ 1,6 milhão.

Para saber mais sobre essa investigação e os detalhes do golpe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

