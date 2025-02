Golpe da compra confirmada: presa quadrilha que usava Uber Flash para enganar vendedores em SC Golpistas utilizavam comprovante de pagamento falso para enganar vendedores em plataformas de venda online ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 15h27 ) twitter

Uma ação da Polícia Civil de Santa Catarina e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas) prendeu quatro membros de um grupo que aplicava “golpe da compra confirmada” em Santa Catarina. A operação foi realizada na manhã desta quinta-feira (30), em Gravataí e Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, estado de origem dos golpistas.

Saiba mais sobre essa operação e como a quadrilha agia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

