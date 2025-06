Golpe de carros: polícia rastreia empresas de fachada que lavaram R$ 100 mi de empresário de SC Dinheiro de vítimas de golpe de carros teria sido pulverizado entre empresas de fachada, que lavavam a fortuna ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 14h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h17 ) twitter

A Polícia Civil rastreou o destino de R$ 100 milhões de um empresário catarinense preso por dar golpe com venda de carros na Grande Florianópolis. A Operação Veritas Pecuniae cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em empresas de fachada e contra suspeitos de lavar o dinheiro das vítimas.

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes do golpe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

