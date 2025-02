Golpe do comprovante do Pix rouba dados e controla celulares, alerta Polícia Civil de SC Criminosos estão enviando supostos comprovantes de Pix em arquivos .zip para roubar dados e controlar celulares, alerta Polícia Civil... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h46 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina emitiu um alerta sobre um novo golpe digital que está sendo aplicado por criminosos. O golpe do comprovante do Pix tem com objetivo roubar dados e controlar dispositivos móveis, por meio de mensagens com um falso comprovante de pagamento no formato de arquivo .zip, que contém um vírus.

Saiba mais sobre como se proteger e evitar cair nesse golpe consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

