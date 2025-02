Golpe do Procon: prefeitura de SC alerta sobre mensagens que podem conter vírus Mensagem do golpe é enviada por e-mail a moradores de Joinville e conta com arquivo considerado "perigoso" para abrir

