Golpe dos nudes leva vítimas a perderem até R$ 50 mil em SC; veja como se prevenir

Crimes de estelionato nas redes sociais vêm se tornando cada vez mais frequentes nos últimos anos. No Sul de Santa Catarina, o chamado golpe dos nudes tem preocupado as autoridades, que emitiram um alerta sobre os cuidados que a população deve ter nesses casos. Segundo a Polícia Civil de Araranguá, as principais vítimas do golpe são homens. Eles recebem fotos de supostas mulheres, que demonstram interesse e solicitam imagens íntimas pelas mensagens.

Saiba mais sobre como se proteger e evitar cair nesse golpe consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

