Golpe em app de namoro: presos extorquem empresários com fotos íntimas e faturam R$ 3 mi no Sul

Uma operação policial cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, na terça-feira (25), contra um grupo de presidiários que aplicava golpe em meio de app de namoro. Uma única vítima perdeu R$ 1,8 milhão.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa investigação e os detalhes do golpe.

