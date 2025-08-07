Golpe milionário do carro de luxo: Operação mira quadrilha com atuação em SC e outros estados
Uma operação conjunta da Polícia Civil cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Joinville, Norte de SC, Chapecó, Oeste de SC,...
Um esquema criminoso que aplicava golpes milionários por meio da comercialização fraudulenta de veículos de luxo foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil nesta quarta-feira (6). A operação, batizada de Mensa Ficta, tem também Joinville, no Norte catarinense e Chapecó, Oeste do estado, no radar das prisões.
Um esquema criminoso que aplicava golpes milionários por meio da comercialização fraudulenta de veículos de luxo foi alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil nesta quarta-feira (6). A operação, batizada de Mensa Ficta, tem também Joinville, no Norte catarinense e Chapecó, Oeste do estado, no radar das prisões.
Para saber mais sobre essa operação e os detalhes das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa operação e os detalhes das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: