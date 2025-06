Golpe odontológico: pacientes pagam até R$ 8 mil e ficam sem tratamento Proprietários de uma clínica odontológica em Pinhalzinho, no Oeste, foram indiciados por 15 crimes cometidos entre 2022 e 2024 ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 21h36 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu uma investigação que apurou a prática de estelionato por parte dos proprietários de uma clínica odontológica em Pinhalzinho, no Oeste do Estado. Os responsáveis foram indiciados por 15 crimes cometidos entre 2022 e 2024, com prejuízos que ultrapassam R$ 70 mil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso alarmante!

