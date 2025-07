Golpe usa nome do Judiciário de Tubarão e envia falsas intimações por e-mail TJSC emitiu um alerta à população nesta quinta-feira (3) ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 03h55 (Atualizado em 04/07/2025 - 03h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma tentativa de golpe que envolve o Poder Judiciário de Tubarão, no Sul de Santa Catarina, traz um alerta à população. A Justiça informou que estelionatários têm utilizado indevidamente o nome do município e de um suposto “Setor de Intimações” do Fórum da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para ficar por dentro de todos os detalhes sobre esse alerta importante!

Leia Mais em ND Mais:

Vegetação complexa e pontos íngremes: área natural guarda mistério de idoso desaparecido em SC

Operação investiga grupo do setor de refrigeração por fraude de R$ 50 milhões em Criciúma

FOTOS: Geada transforma São Joaquim em ‘pista de patinação’ e cria cenário digno de filme