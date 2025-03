Golpista da Netflix: quem é o diretor de cinema acusado de desviar R$ 62 milhões da companhia Cineasta foi preso em New York, acusado de usar verba de série estrelada por Bruna Marquezine para investir em carros de luxo e criptomoedas... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h45 ) twitter

O diretor de cinema, Carl Rinsch, foi preso em Nova York suspeito de desviar USD$ 11 milhões de dólares (aproximadamente R$ 62,5 milhões) da Netflix. O ‘golpista da Netflix’ recebeu o valor para uma produção em seu nome, mas acabou utilizando a quantia para investir em criptomoedas, carros de luxo e outros itens pessoais.

