Golpista finge ser juiz e tenta arrancar dinheiro de motorista com comprovante falso Polícia Militar foi acionada após motorista de aplicativo perceber a tentativa de estelionato; golpista fingiu ser um juiz ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 01h15 (Atualizado em 27/06/2025 - 01h15 )

Um motorista de aplicativo acionou a Polícia Militar após ser alvo de uma tentativa de estelionato em Romelândia, no Oeste de Santa Catarina, na tarde de quarta-feira (25). Segundo relato à polícia, um homem se apresentou como juiz substituto da Comarca de Anchieta e solicitou os serviços do motorista por três dias. O valor combinado pelo serviço foi de R$ 1,5 mil.

Para saber mais sobre essa tentativa de golpe e as ações da polícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

