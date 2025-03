Golpistas agendam falso serviço de emissão de RG e solicitam pagamento via Pix em SC Serviço oficial da Polícia Científica é gratuito e eventual cobrança, como emissão da segunda via da carteira, ocorre por meio de boleto... ND Mais|Do R7 08/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h05 ) twitter

Criminosos criaram sites duvidosos para aplicar um novo golpe: a falsa emissão de RG, a Carteira de Identidade Nacional. Segundo a Polícia Científica de Santa Catarina, no final do processo os golpistas solicitam o pagamento via Pix.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se proteger desse golpe!

