Golpistas que enganavam idosos são presos em área nobre de Balneário Camboriú Segundo a Polícia Civil, investigados são integrantes de uma quadrilha que aplica o golpe do bilhete premiado no Sul do Brasil

A Polícia Civil prendeu 11 estelionatários que praticavam golpes contra idosos no Sul do Brasil. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em quatro endereços da região nobre de Balneário Camboriú e em cinco imóveis em Passo Fundo (RS).

