Golpistas se passam por advogados do Iprev para enganar pensionistas em Santa Catarina Criminosos solicitam prova de vida ou fornecem informações falsas sobre processos judiciais para obter vantagens ilícitas; Iprev orienta... ND Mais|Do R7 01/09/2025 - 22h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 22h37 )

O Iprev-SC (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina) emitiu um alerta sobre tentativas de golpe por telefone, em que os criminosos fingem ser advogados do instituto. Conforme o órgão, os golpistas buscam enganar os pensionistas para obter vantagens ilícitas.

