Golpistas se passam por advogados do Iprev para enganar pensionistas em Santa Catarina
Criminosos solicitam prova de vida ou fornecem informações falsas sobre processos judiciais para obter vantagens ilícitas; Iprev orienta...
O Iprev-SC (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina) emitiu um alerta sobre tentativas de golpe por telefone, em que os criminosos fingem ser advogados do instituto. Conforme o órgão, os golpistas buscam enganar os pensionistas para obter vantagens ilícitas.
O Iprev-SC (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina) emitiu um alerta sobre tentativas de golpe por telefone, em que os criminosos fingem ser advogados do instituto. Conforme o órgão, os golpistas buscam enganar os pensionistas para obter vantagens ilícitas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de como se proteger desses golpes!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: