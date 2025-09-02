Logo R7.com
Golpistas se passam por advogados do Iprev para enganar pensionistas em Santa Catarina

Criminosos solicitam prova de vida ou fornecem informações falsas sobre processos judiciais para obter vantagens ilícitas; Iprev orienta...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Iprev-SC (Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina) emitiu um alerta sobre tentativas de golpe por telefone, em que os criminosos fingem ser advogados do instituto. Conforme o órgão, os golpistas buscam enganar os pensionistas para obter vantagens ilícitas.

