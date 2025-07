Golpistas se passam por agentes do BNDES para aplicar golpe de R$ 6 mi em SC e outros estados Suspeito apresentava um plano de reestruturação financeira dessas empresas, prometendo a liberação de fundos do BNDES para a expansão... ND Mais|Do R7 24/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 21h57 ) twitter

Um esquema que enganava empresários com falsos empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi desmantelado pela Polícia Civil de Santa Catarina nesta quinta-feira (24). A investigação aponta que os suspeitos lucraram mais de R$ 6 milhões com o golpe contra empresários.

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes do golpe, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

