Gôndola navegável feita com placas de trânsito será nova experiência turística no Sul de SC Iniciativa alia reciclagem e herança italiana em projeto turístico no parque Casa dos Arcos, em Pedras Grandes ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 03h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 03h35 )

Pedras Grandes, no Sul de Santa Catarina, contará, a partir deste sábado (21), com mais uma atração turística. Trata-se de uma réplica da famosa gôndola veneziana, com 10,7 metros de comprimento, construída com placas de sinalização de trânsito doadas pelo Deinfra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa nova atração!

