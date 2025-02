Google desativa alerta de terremoto após ‘susto’ com notificação em São Paulo Aviso foi enviado na madrugada desta sexta-feira e indicava a possibilidade de abalos sísmicos no litoral paulista; Google afirma que... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 18h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O sistema de alerta de terremoto emitido pelo Google foi desativado no Brasil. A decisão foi tomada após os moradores de São Paulo receberem um alerta falso na madrugada desta sexta-feira (14). O aviso foi emitido pelo sistema de detecção de tremores dos celulares Android e indicava a possibilidade de abalos sísmicos com magnitudes de 5,5 no litoral paulista.

Para entender melhor o que aconteceu e as implicações desse incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Maior sequestrador e assaltante de SC morre em confronto com a polícia

Mais da metade dos ônibus circula sem ar-condicionado no calorão de Joinville

Derrota para a Chapecoense deixa Figueirense com a pior defesa do Estadual