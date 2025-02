‘Gosto de desafios’, diz Kennedy Nunes sobre ida para a Casa Civil de Jorginho Mello Mudanças no secretariado do governador devem ocorrer ainda nesta semana; Kennedy Nunes é o atual presidente do Detran/SC ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 19h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sairá de Joinville, no Norte de Santa Catarina, o novo chefe da Casa Civil do governador Jorginho Mello. O atual presidente do Detran/SC, Kennedy Nunes, se prepara para deixar o cargo e assumir uma das cadeiras mais importantes do governo do Estado nesta semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova fase na política catarinense!

Leia Mais em ND Mais:

Arroz com chumbinho: criança de 4 anos é quinta vítima de envenenamento no Piauí

Homem é executado com 12 tiros dentro de carro em Itajaí; PM faz ligação com crime anterior

Trabalhador fica preso em torre durante ataque inusitado em SC