Governador assina contrato de concessão do Aeroporto de Jaguaruna, a primeira PPP do Estado

O governador Jorginho Mello assinou, nesta terça-feira (3), o contrato de concessão do Aeroporto de Jaguaruna, primeira PPP (parceria público-privada) do Governo de Santa Catarina. O Consórcio Regional Sul Airport, vencedor do leilão realizado na B3, administrará o local pelos próximos 30 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante concessão!

