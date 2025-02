Governador autoriza reformas em diques para conter enchentes em Blumenau Assinado nesta quarta-feira (29), contrato prevê reformas em todos os oito diques de Blumenau ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com um investimento milionário – totalizando cerca de R$ 15 milhões em obras de prevenção a enchentes -, o governador Jorginho Mello assinou, nesta quarta-feira (29), um contrato que prevê melhorias na Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil.

Saiba mais sobre as reformas e investimentos em infraestrutura acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Creche do trabalhador é inaugurada em Xanxerê com estrutura moderna e 250 vagas para crianças

Novo reservatório de água em Chapecó entra em pré-operação

Após dias sem atualização, novo relatório do IMA aponta 74 pontos impróprios para banho em SC