Governador de SC decreta luto oficial de três dias pela morte de bombeira militar A soldado Tainá Pauli, de 28 anos, morreu após se afogar em curso de mergulho em Itajaí; ela era lotada no batalhão de Chapecó e morte... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 28/03/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, decretou luto oficial de três dias pela morte de bombeira militar de SC que se afogou durante curso de mergulho no rio Itajaí, no Litoral Norte. Tainá Pauli, de 28 anos, era lotada no 6º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar) de Chapecó, no Oeste.

Para mais detalhes sobre essa triste notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após 128 mortes em 2024, vacinação contra gripe em SC inicia em abril; quem tem prioridade

Veja a agenda cultural do fim de semana na Grande Florianópolis: Dazaranha, Pitty e mais

VÍDEO: Surfistas agridem casal de argentinos que praticava naturismo na Praia da Galheta