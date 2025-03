Governador Jorginho Mello e o comando do Ministério Público de SC Seguir o rito e a tradição seria legitimo por parte do governador Jorginho Mello, garantindo autonomia e respeito aos membros do MPSC...

ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share