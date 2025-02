Governador Jorginho Mello virá a Itajaí para diversos compromissos; veja agenda Dentre os compromissos de Jorginho Mello em Itajaí está a acompanhamento da obra na Antonio Heil e a assinatura de um Projeto de Lei... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 23/01/2025 - 18h08 ) twitter

Nesta quinta-feira (23), o governador Jorginho Mello virá a Itajaí para cumprir agenda de trabalho. Os compromissos incluem a vistoria da obra da rodovia Antonio Heil (SC-486), a assinatura de um Projeto de Lei e o acompanhamento de uma partida do Catarinense de Futebol 2025.

Não perca os detalhes sobre a agenda do governador e os compromissos em Itajaí, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

