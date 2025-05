Governo afirma que dinheiro público será ‘último recurso’ para ressarcimentos em fraude no INSS Responsáveis por convênios precisarão comprovar autorização para descontos, ou precisarão devolver valores retidos indevidamente ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 08/05/2025 - 06h06 ) twitter

O governo federal definiu que o ressarcimento para vítimas da fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deve ser realizado pelas associações investigadas. Segundo informações apuradas pelo R7 e confirmadas com ministros e AGU (Advocacia-Geral da União), o governo encaminhará os avisos aos responsáveis convênios e exigir que enviem cópia do termo de autorização assinado pelos aposentados e pensionistas.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

