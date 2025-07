Governo de SC antecipa 13º salário aos servidores públicos e injeta R$ 686 milhões na economia Cerca de 176 mil servidores, aposentados e pensionistas recebem a primeira parcela do 13º salário nesta terça-feira (15) ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 03h17 ) twitter

O pagamento antecipado da primeira metade do 13º salário aos servidores públicos, nesta terça-feira (15), vai injetar R$ 686 milhões na economia catarinense. A medida representa um impulso significativo na circulação de dinheiro em pleno inverno, período que coincide com as férias escolares e o aquecimento do setor de serviços e comércio.

