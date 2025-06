Governo de SC antecipa metade do 13º salário para mais de 176 mil servidores Os funcionários públicos receberão metade do 13º salário no dia 15 de julho, anunciou o Governo do Estado ND Mais|Do R7 07/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 07/06/2025 - 15h16 ) twitter

Os servidores públicos de Santa Catarina receberão a metade do 13º salário no próximo dia 15 de julho. O anúncio foi feito pelo governador Jorginho Mello neste sábado (7), marcando uma medida que beneficia cerca de 176 mil trabalhadores do funcionalismo estadual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante antecipação!

