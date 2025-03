Governo de SC anuncia ‘pacotão’ de obras milionário para Itajaí e região Investimentos do governo de SC incluem reforma no Hospital Marieta e retomada nas obras do Complexo de Segurança Pública de Itajaí ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 27/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O governador Jorginho Mello (PL) apresentou em Itajaí nesta quinta-feira (27), o programa “Santa Catarina Levada a Sério, Prestando Contas” e anunciou investimentos que ultrapassam os R$ 22 milhões para a região da Amfri (Associação dos Municípios do da Região da Foz do Rio Itajaí).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os investimentos e as obras anunciadas!

Leia Mais em ND Mais:

Cachorra resgatada em ponte de Joinville se recupera, passeia em parque e ganha adotante

À frente dos EUA e do Japão: 5G do Brasil é o 3º mais rápido do mundo, aponta levantamento

Fiscaliza Verão: presença de cachorros nas praias lidera o número de denúncias em SC