Governo de SC assume duplicação de rua mais perigosa de Joinville com investimento de R$ 63 mi O trecho duplicado será do viaduto do Eixo Industrial até o binário, que serão formados com as ruas Edmundo Doubrawa e dos Franceses...

ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share