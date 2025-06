Governo de SC assumirá gestão do Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú Acordo para início da transição do Hospital Ruth Cardoso é assinado pelo governador Jorginho Mello e pela prefeita Juliana Pavan ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 21h56 ) twitter

O governador Jorginho Mello, a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, assinaram na última quarta-feira (11) o Protocolo de Intenções para assumir a gestão do Hospital e Maternidade Ruth Cardoso em um evento em Florianópolis. Conforme o Governo de Santa Catarina, o objetivo é melhorar e qualificar o atendimento na região. A partir de agora, a prefeitura fará uma transição em conjunto com o Estado com legislações mútuas para concretizar o acordo.

