Governo de SC busca aprovar crédito de R$ 2,6 bilhões como reserva estratégica: 'Preparados' Segundo o governo de SC, a operação junto ao Banco do Brasil não terá custo se não for usada e deve garantir recursos para áreas como... ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 07h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h58 )

O Governo de Santa Catarina enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei 0431/2025, que autoriza a contratação de uma operação de crédito interno no valor de R$ 2,6 bilhões junto ao Banco do Brasil, com garantia da União. De acordo com a proposta assinada pelo governador Jorginho Mello, os recursos serão utilizados em projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento do Estado, caso haja necessidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante iniciativa!

