Governo de SC destina mais de R$ 1 milhão para socorrer afetados pelas chuvas Ao todo, foram mais de 10 mil itens doados aos atingidos pelas chuvas na última semana ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 16h48 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Governo de Santa Catarina destinou mais de R$ 1 milhão de reais para o fornecimento de colchões, cestas básicas, água potável e kits de higiene pessoal e de limpeza. Ao todo, foram enviados 10.893 itens para as vítimas das enchentes nos municípios mais afetados pelas chuvas na última semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre a ajuda do governo!

Leia Mais em ND Mais:

Os 25 empregos que vão bombar em 2025, segundo o Linkedln

Cientista revela como os dinossauros faziam sexo e até tinham ‘preliminares pré-históricas’

Volta à Praça XV tem nova programação após adiamento devido às chuvas