Governo de SC e Casan anunciam investimentos e inauguram reservatórios no Sul do estado Investimentos executados nos últimos dois anos na região somam R$ 35,5 milhões ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O “Programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas” chegou em Criciúma na quinta-feira (27). O governador Jorginho Mello (PL) e os gestores das pastas fizeram um balanço de ações e de investimentos em 2023 e 2024 para os municípios da Amrec (Associação de Municípios da Região Carbonífera). A Casan (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) também participou, com o presidente Edson Moritz e o diretor de Operação e Expansão, Pedro Joel Horstmann.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os investimentos e as inaugurações realizadas no Sul do estado!

Leia Mais em ND Mais:

Árbitro FIFA comanda clássico decisivo pelo Catarinense 2025

Operação Codesul na fronteira vistoria mais de 300 veículos e prende 7 pessoas

‘Hoje é Dia de Carnaval Bebê’: evento traz programação para família na folia em Florianópolis